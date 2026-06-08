Während die geplante Übernahme der Commerzbank durch die UniCredit in Deutschland hohe Wellen schlägt, dreht sich auch in Italien das Übernahmekarussell. Im Mittelpunkt steht dabei die Banco BPM, deren Aktionäre ein Angebot der Großbank Intesa Sanpaolo bekommen haben.Das Wichtigste kurz und knapp• Intesa Sanpaolo will die Banca Monte dei Paschi di Siena für rund 30,6 Milliarden Euro übernehmen und bietet den Aktionären einen Euro in bar sowie 1,6 Intesa-Aktien je MPS-Aktie.• Banco BPM hatte Monte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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