Webinar - Cybersecurity ist heute Führungsverantwortung - nicht mehr an die IT delegierbar. Mit neuen regulatorischen Anforderungen steigt die persönliche Verantwortung der Geschäftsleitung deutlich. Dieses Webinar zeigt, welche Cyber-Sicherheitsentscheidungen zwingend auf Geschäftsleitungsebene liegen und wie Sie Ihre Verantwortung als CEO sicher wahrnehmen. Ihr Nutzen: Persönliche Haftung und Verantwortung als Geschäftsleiter im Cyber-Kontext Cyber-Reifegrad ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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