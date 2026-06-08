Washington - Nach den neuesten Raketenangriffen des Irans auf Israel will US-Präsident Donald Trump Medienberichten zufolge den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu auffordern, auf Vergeltungsschläge gegen Teheran zu verzichten. Trump habe ein entsprechendes Telefonat mit Netanjahu angekündigt, berichtete ein Reporter des Nachrichtenportals «Axios» auf X. «Ich hoffe, Israel reagiert nicht. Wenn Bibi zurückschlägt, wird sich das Ganze ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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