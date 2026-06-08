Zürich - Während an den Aktie- und Rohstoffmärkten die Eskalation im Nahostkonflikt zum Teil deutliche Spuren hinterlässt, zeigt sich der Devisenmarkt zum Wochenstart vergleichsweise ruhig. Der US-Dollar kann seine Gewinne vom vergangenen Freitag weitestgehend halten. Am Freitag hatte ein überraschend starker US-Arbeitsmarktbericht die US-Zinsspekulationen angeheizt und damit dem Greenback Auftrieb gegeben. Eine Erhöhung durch das Fed im Dezember ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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