Der Nasdaq ging am Freitag in die Knie, der S&P 500 beendete seine neunwöchige Gewinnserie. Steigende Renditen sowie ein starker US-Arbeitsmarktbericht belasteten vor allem kapitalintensive Tech-Werte.Auch die Tesla-Aktie verzeichnete deutliche Verluste. Neben der Angst vor steigenden Zinsen zeige die KI-Rally "signs of fatigue", Ermüdungserscheinungen. Broadcoms schwächerer KI-Ausblick habe Gewinnmitnahmen in Halbleiter- und Tech-Aktien ausgelöst, begründete Bob Savage von der Bank of New York ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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