Von Thomas Stucki, CIO der St.Galler Kantonalbank St. Gallen - Am Donnerstag wird die EZB wahrscheinlich als erste der grossen westlichen Zentralbanken ihren Leitzins anheben, von 2.00% auf 2.25%. Das entspricht den Markterwartungen und den Aussagen verschiedener Vertreter der EZB. Ob die Zinserhöhung zum jetzigen Zeitpunkt nötig und richtig ist, kann unterschiedlich beurteilt werden. Die Inflationsrate in der Eurozone ist auf 3.2% und damit deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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