Nichts eignet sich so gut für gesellschaftliche Beobachtungen, wie öffentliche Verkehrsmittel. Während viele mit verstöpselten Ohren ihr Smartphone konsultieren, andere geradezu ostentativ ein Buch aufschlagen (hallo, ich bin der haptische Gegenentwurf zur appleverseuchten Digitalgesellschaft) und dritte in Funktionskleidung lautstark die gerade begangene Bergtour Revue passieren lassen, beobachte ich. Heute zähle ich Ringe und Uhren. Aufmerksam ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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