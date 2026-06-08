Die Sorgen vor einer Überhitzung im KI-Sektor und geplatzte US-Zinshoffnungen belasten die globalen Märkte. Nachdem der Nasdaq 100 am Freitag um über fünf Prozent eingebrochen war, sackte der technologielastige südkoreanische Kospi-Index zum Wochenstart um rund neun Prozent ab. Nvidia-Chef Huang bewertet den Rücksetzer jedoch als Einstiegschance: Der Aufbau der künstlichen Intelligenz habe gerade erst begonnen.Der heftige Ausverkauf an den asiatischen Handelsplätzen erzwang am Montagmorgen in Seoul ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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