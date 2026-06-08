Reonic bietet Planungs- und Unternehmenssoftware an. Bald schaltet ihr KI-Funktionen frei. Wozu dienen diese? Manuel Schneider: Wir glauben, dass der Installateur der Zukunft die Zeit beim Kunden egal ob bei der Beratung oder Installation maximieren wird und Reonic das Werkzeug dafür bietet. Ab sofort wird die Reonic-KI massiv Zeit in Planungs- und Organisationsprozessen einsparen und selbstständig Aufgaben im Hintergrund übernehmen. Da hat sich für uns eine Kehrtwende ergeben. Warum spart das dem Nutzer Arbeit? Viele unserer Kunden verbringen viel Zeit damit, Daten zu prüfen, Prozesse zu kontrollieren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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