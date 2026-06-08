Der norwegische Wasserstoff-Spezialist Nel hat einen Rechtsstreit aus der Welt geschafft. Wie aus einer Mitteilung vom Sonntag hervorgeht, konnten sich die Skandinavier mit der Iwatani Corporation of America auf einen Vergleich einigen. Dieser kostet Nel zwar Geld, erspart aber aller Voraussicht nach weiteren juristischen Ärger.Die Vergleichssumme für den Elektrolyse-Spezialisten beläuft sich auf 7,5 Millionen US-Dollar, die abgespaltene Betankungstochter Cavendish Hydrogen muss weitere drei Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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