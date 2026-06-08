Vom Wochenchart der letzten Analyse schauen wir nun auf den Tageschart der Nel ASA-Aktie. Der zuvor geglückte Befreiungsschlag über den mehrjährigen Abwärtstrend bleibt grundsätzlich ein wichtiges Signal, doch der jüngste Rücklauf testet nun genau die Belastbarkeit dieses Ausbruchs. Mit dem heutigen Kursplus von in der Spitze rund +11% melden sich die Käufer zwar zurück, aber entschieden ist die Lage damit noch nicht. Jetzt braucht es Kaufkraft Nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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