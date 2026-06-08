Zürich - Die neue Eskalation im Nahen Osten schickt den Schweizer Aktienmarkt zum Wochenstart auf Talfahrt. Er befindet sich damit in guter Gesellschaft: Nachdem die Börsen in Asien bereits deutlich tiefer in die neue Woche gestartet sind, geben auch die wichtigsten europäischen Pendants nach. Für die Wall Street zeichnen sich aktuell ebenfalls weitere Kursverluste ab. Israel hat als Vergeltung für Raketenangriffe auf nördliche Gebiete Luftangriffe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab