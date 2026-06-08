Neuenburg - Die Schweizer Hotellerie hat in der Wintersaison 2025/26 einen neuen Rekord erzielt. Von November 2025 bis April 2026 stieg die Zahl der Übernachtungen gegenüber der Vorjahressaison um 1,1 Prozent auf 18,75 Millionen. Gegen Ende der Saison verlor die Dynamik allerdings an Schwung. Getragen wurde das Wachstum im Winter vor allem von der inländischen Nachfrage, die um 1,6 Prozent auf 9,5 Millionen Logiernächte zulegte, wie das Bundesamt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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