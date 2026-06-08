Die Aktien von Friedrich Vorwerk (FVG) sind seit ihrem Höchststand im Oktober letzten Jahres um etwa 56% gefallen, was unsere zuvor vorsichtige Haltung weitgehend bestätigt. Nach einer Phase außergewöhnlicher operativer Leistung waren die Erwartungen der Investoren übermäßig optimistisch geworden und hatten nahezu perfekte Bedingungen eingepreist. Die Korrektur hat diese Erwartungen neu justiert und eine vernünftigere Perspektive wiederhergestellt. Im vergangenen Jahr profitierte FVG von Spitzenbetriebsbedingungen, die durch starke Vertragsgewinne, hohes Wachstum und erhöhte Margen bedingt waren. Diese Bedingungen scheinen jedoch zunehmend nicht nachhaltig zu sein, wobei Risiken wie geopolitische Spannungen, eine langsamere Umsetzung des Infrastrukturprogramms Deutschlands, bereits sichtbar in einer geringeren Anzahl von Großaufträgen, ein verstärkter politischer Fokus auf kosteneffiziente Energieinfrastrukturexpansion und eine langsamere Wasserstoffentwicklung zu nennen sind. Unserer Ansicht nach hat der drastische Rückgang des Aktienkurses das Risiko-Rendite-Profil nun wieder ins Gleichgewicht gebracht. Wir stufen die Aktie von SELL auf HOLD hoch, mit einem unveränderten Kursziel von 60,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/friedrich-vorwerk-group-se
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