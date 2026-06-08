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Asset Standard
08.06.2026 10:30 Uhr
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Kornelius Purps (antea): Das Deutschland-Portfolio für die WM

05.06.2026 -

Nun steht sie also unmittelbar vor der Tür, die "WM", die wir alle noch nicht so wirklich greifen können mit ihren 48 teilnehmenden Mannschaften, die in drei Staaten auf gefühlt vier Kontinenten zu Uhrzeiten spielen, wo der gemeine Deutsche für gewöhnlich seinem Schlafdrang nachgeht. Wie bekommen wir unwirtliche Anstoß- undhandelsübliche Börsenzeiten unter einen Hut? Möglicherweise, indem wir uns im Vorfeld ein Depot zurechtschustern, das in der Vergangenheit bewiesen hat, zu WM-Zeiten eine weltmeisterliche Performance abzuliefern. Nachfolgend ein (nicht bierernst zu nehmender) Vorschlag für das WM-Depot 2026.

Klicken Sie hier, um den vollständigen Beitrag zu lesen.

© 2026 Asset Standard
Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte von einem Hoch zum nächsten jagen, wurden viele Software-Aktien in den vergangenen Monaten regelrecht aus den Depots gedrängt. Die Angst vor Disruption hat Investoren zu einem radikalen Strategiewechsel veranlasst – mit der Folge, dass zahlreiche Qualitätsunternehmen heute auf Mehrjahrestiefs notieren.

Doch genau hier entsteht eine seltene Chance. Denn während die Bewertungen im Halbleitersektor inzwischen auf ambitionierten Niveaus liegen, ist der Bewertungsabschlag bei Software-Titeln so hoch wie seit Jahren nicht mehr. Gleichzeitig liefern viele Unternehmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich in ihre Geschäftsmodelle. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich schon bald auflösen.

Für Anleger bedeutet das: antizyklisch denken und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Denn erste technische Signale deuten darauf hin, dass sich die Trendwende bereits anbahnt.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Software-Aktien vor, die besonders aussichtsreich positioniert sind – mit starker Marktstellung, attraktiver Bewertung und hohem Aufholpotenzial.

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