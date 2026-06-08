Kornelius Purps (antea): Das Deutschland-Portfolio für die WM

05.06.2026 -
Nun steht sie also unmittelbar vor der Tür, die "WM", die wir alle noch nicht so wirklich greifen können mit ihren 48 teilnehmenden Mannschaften, die in drei Staaten auf gefühlt vier Kontinenten zu Uhrzeiten spielen, wo der gemeine Deutsche für gewöhnlich seinem Schlafdrang nachgeht. Wie bekommen wir unwirtliche Anstoß- undhandelsübliche Börsenzeiten unter einen Hut? Möglicherweise, indem wir uns im Vorfeld ein Depot zurechtschustern, das in der Vergangenheit bewiesen hat, zu WM-Zeiten eine weltmeisterliche Performance abzuliefern. Nachfolgend ein (nicht bierernst zu nehmender) Vorschlag für das WM-Depot 2026.
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