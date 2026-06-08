Neuenburg - Die Schweizer Hotellerie hat in der Wintersaison 2025/26 einen Rekord bei den Übernachtungszahlen erzielt. Gegen Ende der Saison verlor die Nachfrage allerdings an Dynamik. Für den Sommer zeigt sich die Branche trotz der geopolitischen Unsicherheiten vorsichtig optimistisch. Von November 2025 bis April 2026 stieg die Zahl der Logiernächte gegenüber der Vorjahresperiode um 1,1 Prozent auf einen neuen Höchstwert von 18,75 Millionen, wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab