Der niederländische Photovoltaik-Montagesystemhersteller Panelclaw stellt anlässlich der Messe Intersolar Europe 2026 vom 23. bis 25. Juni 2026 in München Lösungen für großflächige gewerbliche und industrielle PV-Projekte vor. In diesem Jahr legt Panelclaw besonderen Schwerpunkt auf das Segment der gewerblichen Flachdächer. Mit Panelclaw Wave präsentiert das Unternehmen sein werkzeugloses PV-Montagesystem für große Gewerbedächer. Dieses soll eine maximale Effizienz und kürzere Installationszeiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver