Energiekosten gehören derzeit zu den am schnellsten wachsenden Margendruckfaktoren im deutschen Mittelstand. Daran ändert sich kurzfristig nichts. Wohl aber an den Mitteln, mit denen Unternehmen ihm begegnen können. Vier regulatorische Entscheidungen, die in die Jahre 2025 und 2026 fallen, helfen dabei: das Solarspitzengesetz, die Festlegung zur Marktintegration von Speichern und Ladepunkten (MiSpeL), die laufende Reform der Netzentgeltsystematik (AgNes) sowie der von der EU-Kommission genehmigte deutsche Industriestrompreis nach dem Clean Industrial State Aid Framework (CISAF). Vier Hebel, ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland