Von Jordy Hermanns, Portfolio Manager bei Aegon Asset Management Seit 1998 haben globale Aktien eine Rendite von +678% erzielt. Börsennotierte Fussballvereine hingegen -11%. Um die Aktienperformance börsennotierter Fussballvereine zu bewerten, haben wir den Pelé-Index entwickelt, benannt zu Ehren des legendären brasilianischen Fussballers. Wir haben die historische Performance des Pelé-Index simuliert, indem wir alle europäischen Fussballvereine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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