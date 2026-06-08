Mark Zuckerberg will der unangefochtene KI-König werden und ist bereit, dafür jeden Preis zu zahlen. Auch wenn dieser Preis von seinen eigenen Aktionären kommt. Die Meta-Aktie brach am Freitag um bis zu -7% ein, nachdem eine brisante Nachricht die Märkte aufschreckte. Ob dieser Ausverkauf Panik oder Einstiegschance ist, hängt von einer einzigen Frage ab: Vertraust Du Zuckerbergs KI-Vision oder hältst du sie für maßlose Übertreibung? Die FT zieht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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