Der Countdown läuft: Sollte der Börsengang wie erwartet stattfinden, dürfte die SpaceX-Aktie für enormes Anlegerinteresse sorgen. Bereits im Vorfeld wird das IPO als potenziell größter Börsengang der Finanzgeschichte gehandelt. Doch stellt sich für Investoren die entscheidende Frage: Lohnt sich eine Zeichnung der Aktie - oder ist Geduld die bessere Strategie? Was bisher zum IPO bekannt ist Offizielle Details zu Umfang und Zeitpunkt des Börsengangs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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