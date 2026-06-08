FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 08.06.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS RAISES DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 8300 (7400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS REINITIATES BODYCOTE WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 820 PENCE - CITIGROUP RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 8100 (7600) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES SOUTH32 PRICE TARGET TO 320 (300) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS NATIONAL GRID TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1250 (1370) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 620 (650) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SEVERN TRENT PRICE TARGET TO 3150 (3300) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SSE PLC PRICE TARGET TO 2650 (2900) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SSE PLC PRICE TARGET TO 2650 (2900) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS UNITED UTILITIES PRICE TARGET TO 1450 (1550) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS TP ICAP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 415 PENCE - GOLDMAN RAISES CRODA PRICE TARGET TO 3500 (3200) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS CONVATEC PRICE TARGET TO 300 (325) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES B&M PRICE TARGET TO 240 (195) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/JEFFERIES CUTS HARBOUR ENERGY TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 320 (295) PENCE - RPT/JEFFERIES RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 2000 (1900) PENCE - 'BUY'
dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob
© 2026 AFX News