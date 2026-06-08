In einer Seed-Finanzierungsrunde hat die Berliner Wärmepumpen-Installationsplattform Galvany 10 Millionen Euro erhalten. Das Unternehmen will der Mehrfamilienhaus-Bereich stärken und sein KI-gestütztes Energiemanagement ausbauen. Die Galvany Energy GmbH hat eine Seed-Finanzierungsrunde über 10 Millionen Euro abgeschlossen. Lead-Investor ist der niederländische Energy-Tech-Investor SET Ventures, Co-Lead ist der Berliner Climate-Tech-Fonds Aenu. Mit dem frischen Kapital will Galvany seine End-to-End-Plattform ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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