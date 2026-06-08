© Foto: OpenAINvidia bindet SK hynix enger an sich: Der Speicherpartner soll KI-Server, CPUs, KI-PCs und Robotik mit Technik der nächsten Generation versorgen.Nvidia und SK hynix gaben am Sonntag die Unterzeichnung einer mehrjährigen Technologiepartnerschaft bekannt, um Speicher der nächsten Generation für KI-Systeme zu entwickeln und die Halbleiterentwicklung und -fertigung zu beschleunigen. Im Rahmen der Vereinbarung gaben die Unternehmen bekannt, dass SK hynix mit Nvidia an Speicherprodukten für kommende KI-Server, CPUs, KI-PCs und Roboterplattformen zusammenarbeiten wird, um Nvidias langfristigen Speicherbedarf für seine KI-Infrastrukturpläne zu decken. SK hynix setzt außerdem auf die CUDA-X-Software …
Enthaltene Werte: US67066G1040,US78392B1070Den vollständigen Artikel lesen
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