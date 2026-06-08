Alphabet nutzt erstmals Kommunalanleihen, um langfristig saubere Energie für seine KI-Rechenzentren zu sichern. Der Schritt zeigt, wie stark der wachsende Energiebedarf moderner KI-Systeme die Finanzierungsstrategie des Konzerns verändert. Gleichzeitig treiben Cloud-Wachstum und Gemini 3.5 Pro die Erwartungen an künftige KI-Umsätze weiter an.Neue Wege bei der Energieversorgung für KI-Rechenzentren Alphabet beschreitet bei der Finanzierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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