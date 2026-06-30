Auf einen zähen Wochenbeginn am deutschen Aktienmarkt dürften am Dienstag Kursgewinne folgen. An der US-Technologiebörse Nasdaq war es am Vortag kräftig nach oben gegangen, diese guten Vorgaben sollten den deutschen Leitindex Dax stützen. Der frühbörsliche Indikator X-Dax legt vor Handelsbeginn um 0,7 Prozent auf gut 24.800 Zähler zu. Seit gut zwei Wochen pendelt der Dax zwischen etwa 24.600 und 25.200 Punkten auf und ab. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.(Mit Material von dpa-AFX)Den vollständigen Artikel lesen ...
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