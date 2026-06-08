Das muss man auch erst einmal schaffen: Sixt gehört zu der Gruppe von Aktien, mit der so ziemlich jeder Investor etwas Positives verbindet. Klar: Die Werbung des Autovermieters ist in der Regel höchst originell - und wer schon mal ein Fahrzeug bei Sixt gemietet hat, wird wohl rundum zufrieden mit dem Produkt gewesen sein. Rein Mit Blick auf die Performance der Sixt-Aktie sieht das Bild freilich differenzierter aus: Jedenfalls verläuft das langfristige Chartbild deutlich volatiler, als man es von einem qualitativ hochwertigen Unternehmen wie Sixt erwartet. Nach einer über viele Monate schwachen Entwicklung hat sich das Chartbild der Stamm- und Vorzugsaktien seit dem Frühjahr 2026 aber wieder deutlich aufgehellt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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