Zürich - Die Lage im Nahen Osten ist über das Wochenende wieder eskaliert und schickt die Aktienmärkte weltweit auf Tauchgang. Dem kann sich auch der Schweizer SMI nicht entziehen. Die Entwicklungen im Nahen Osten über das Wochenende bestätigten einmal mehr, wie fragil und unvorhersehbar die dortige Lage sei, kommentiert ein Händler. Trotz der vereinbarten Waffenruhe kam es am Wochenende erneut zu militärischen Auseinandersetzungen zwischen Israel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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