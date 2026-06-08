München (ots) -
Der Mai bringt Freude. Joyn wächst im Vergleich zum Vorjahresmonat um 11,1 Prozent und erreicht 11,6 Millionen Zuschauer:innen (2025: 10,3 Millionen, kumulierte Nettoreichweite Z ab 3). Noch erfreulicher ist der Blick auf das Nutzungsvolumen: Mit einem satten Plus von 42,8 Prozent Wachstum steigert sich das Nutzungsvolumen überproportional stark.*
Topmodels in Topform: Der ProSieben-Hit "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" beweist im Mai seine exzellente Form auf Joyn und legt seine stärkste Performance auf der Streamingplattform ever hin. Die SAT.1-Serie "Die Landarztpraxis" zeigt sich im Mai von ihrer besten Seite und wächst im Vergleich zum Vorjahresmonat. In den Mai-Charts von Joyn ebenfalls vorne platziert: Der US-Seriengigant "Navy CIS", die Joyn-Dating-Reality "Match my Ex" und die Adventure-Serie "The Hunt".
*Alle Wachstumswerte im Vergleich zum Vorjahresmonat. Basis: Marktstandard Bewegtbild AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Media Insights & Analytics; Erstellt: 08.06.2026
Pressekontakt:
Christoph Körfer
VP Content Communications
christoph.koerfer@seven.one
Joyn
Ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE
Original-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6289903
Der Mai bringt Freude. Joyn wächst im Vergleich zum Vorjahresmonat um 11,1 Prozent und erreicht 11,6 Millionen Zuschauer:innen (2025: 10,3 Millionen, kumulierte Nettoreichweite Z ab 3). Noch erfreulicher ist der Blick auf das Nutzungsvolumen: Mit einem satten Plus von 42,8 Prozent Wachstum steigert sich das Nutzungsvolumen überproportional stark.*
Topmodels in Topform: Der ProSieben-Hit "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" beweist im Mai seine exzellente Form auf Joyn und legt seine stärkste Performance auf der Streamingplattform ever hin. Die SAT.1-Serie "Die Landarztpraxis" zeigt sich im Mai von ihrer besten Seite und wächst im Vergleich zum Vorjahresmonat. In den Mai-Charts von Joyn ebenfalls vorne platziert: Der US-Seriengigant "Navy CIS", die Joyn-Dating-Reality "Match my Ex" und die Adventure-Serie "The Hunt".
*Alle Wachstumswerte im Vergleich zum Vorjahresmonat. Basis: Marktstandard Bewegtbild AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Media Insights & Analytics; Erstellt: 08.06.2026
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