Neben der neuen Bundesförderung für E-Busse gibt es auch zahlreiche Länderprogramme. Der M3E-Förderguide gibt einen kompakten Überblick über alle relevanten Förderprogramme für E-Busse, Wasserstoffbusse und die zugehörige Infrastruktur. Das auf Elektromobilität spezialisierte Berliner Beratungsunternehmen M3E hat die fünfte, vollständig überarbeitete Version seines "M3E-Förderguide: Elektrische Busse und Ladeinfrastruktur" veröffentlicht. Das kostenlose Whitepaper bietet ÖPNV-Betreibern, privaten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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