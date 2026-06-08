© Foto: Ahn Young-joon - APJensen Huang hält den weltweiten Ausverkauf bei Tech-Aktien für eine Kaufchance. Anleger seien noch ganz am Anfang der KI-Revolution.Der weltweite Ausverkauf bei Tech- und KI-Aktien sorgt zwar für Nervosität an den Märkten, für Jensen Huang ist der Rückschlag jedoch vor allem eines: eine Kaufchance. Der CEO von Nvidia erklärte am Montag in Seoul, Anleger sollten den jüngsten Kursrutsch im größeren Kontext der KI-Revolution betrachten. "Wir stehen noch ganz am Anfang dieser Entwicklung, und was auch immer am Aktienmarkt passiert ist, Sie sollten sich sehr freuen, denn jetzt können Sie zu einem günstigen Preis kaufen", sagte Huang nach Treffen mit südkoreanischen Wirtschaftsführern. "Jeder …
Enthaltene Werte: US67066G1040,JP9010C00002,XC0009677409,XD0002747026,2455717,US78392B1070,KRD020020016,HK0000004330,XC0007924514Den vollständigen Artikel lesen
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