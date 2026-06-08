In Gerbstedt in Sachsen-Anhalt ist am Sonntag im Beisein des Landesenergieministers Armin Willingsmann ein Solarpark mit 54 Megawatt Leistung feierlich in Betrieb genommen worden. Auf rund 53 Hektar hat der das Unternehmen wpd, der die Anlage errichtet hat und betreibt, rund 86. 000 Solarmodule installiert. Dabei betreibt es auf der Fläche bereits einen Windpark mit 26,4 Megawatt. Beide Anlagen teilen sich den Netzanschluss, was letztendlich die Gesamtkosten für den Solarpark reduzierte. Genehmigt hat das hybride Netzanschlusskonzept der Verteilnetzbetreiber Mitnetz, wie ein Sprecher von wpd auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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