Der Börsenstart von Quantinuum verlief deutlich schwächer als von vielen Marktteilnehmern erwartet. Nach der Erstnotierung am 4. Juni geriet die Quantinuum-Aktie unter Druck. Am Freitag schloss das Papier mit einem Minus von -6,8% bei 56,30 US$. Die enttäuschende Kursentwicklung wirft die Frage auf, ob Anleger die Zukunftsaussichten der Quantentechnologie inzwischen kritischer bewerten. Quantentechnologie vor dem Übergang zur Kommerzialisierung Quantencomputer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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