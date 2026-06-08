Die neue HEMS-Version für den Batteriespeicher von Prolux passt die Wärmepumpenleistung zur Erzeugung von Warmwasser und Heizwärme stufenlos an die aktuell verfügbare, überschüssige Photovoltaik-Leistung an. Der Batteriespeicherhersteller Prolux Solutions stellt auf der EES Europe 2026 die nächste Generation seines Heim-Energiemanagementsystems (HEMS) vor. Das weiterentwickelte HEMS bindet den Batteriespeicher Storac LFP All-in-One, Wärmepumpen von Kermi, Puffer- und Warmwasserspeicher sowie dynamische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver