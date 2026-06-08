Frankfurt/Main - Der Dax hat seine anfänglichen Verluste am Montag bis zum Mittag etwas reduziert. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.600 Punkten berechnet und damit 0,7 Prozent unter dem Schlussniveau vom Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten Infineon, die Porsche Holding und RWE, am Ende Continental, Vonovia und BASF.



"Die Investoren nutzen die verbilligten Kurse, um selektiv Aktienpositionen aufzubauen", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Der Fokus liege dabei auf den Aktien von Infineon und RWE. "Beide Unternehmen liefern aktuell eine intakte und nachvollziehbare Story für Anleger. Künstliche Intelligenz benötigt Halbleiter und Infineon gehört zu den Profiteuren. RWE profitiert von einer weiter anziehenden Nachfrage nach Energie und hat sich in den vergangenen Jahren exzellent in der europäischen Landschaft positioniert."



Vorsichtiger seien die Anleger in Frankfurt zum Wochenstart bei den Vertretern aus dem Konsumsektor und den klassischen zyklischen Branchen, so Lipkow. "Das Sentiment bleibt insgesamt vorsichtig optimistisch, aber nervös. Der Konflikt im Nahen Osten bestimmt im Wesentlichen die Dynamik und Richtung der Finanzmärkte."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1518 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8682 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 96,64 US-Dollar; das waren 3,8 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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