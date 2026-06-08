© Foto: Porsche AG NewsroomUBS stuft Porsche von Neutral auf Kaufen hoch und sieht die Aktie bis zu 45 Prozent unterbewertet. Der Turnaround soll bis 2030 gelingen, doch 2027 droht ein hartes Jahr zu werden.Die Schweizer Großbank UBS empfiehlt den Stuttgarter Sportwagenbauer Porsche wieder zum Kauf. Das Kursziel wurde von 40 auf 60 Euro angehoben, was beim aktuellen Kurs von rund 48 Euro einem Aufwärtspotenzial von knapp einem Viertel entspricht. Auf Sicht von zwei Jahren halten die Analysten sogar bis zu 45 Prozent Kursanstieg für möglich. Die Porsche-Aktie reagierte am Montag freundlich auf das Analysten-Lob und kann rund 3,5 Prozent zulegen. Hintergrund ist eine grundlegende Neubeurteilung der mittelfristigen …
Enthaltene Werte: DE0007664039,DE000PAH0038,DE000PAG9113Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE