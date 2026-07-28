© Foto: Bernd Weißbrod/dpaMercedes-Benz steigert den Quartalsgewinn um 22 Prozent, verfehlt aber die Erwartungen der Analysten. Trotzdem reagieren Anleger euphorisch: Die Aktie legt kräftig zu, während der Autobauer in China unter Druck steht.Die Aktie von Mercedes-Benz hat am Dienstag deutlich zugelegt und schloss 5,6 Prozent im Plus. Auslöser war die Vorlage der Quartalszahlen, die trotz eines verfehlten Gewinnziels bei Anlegern gut ankamen. Der Stuttgarter Autobauer steigerte sein operatives Ergebnis im zweiten Quartal um 22 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro. Möglich machten dies vor allem Einsparungen bei Verwaltung und Forschung. Die von Visible Alpha zusammengetragene Analystenschätzung von 1,6 Milliarden Euro …
Enthaltene Werte: DE0005190003,DE0007100000,DE0007664039Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE