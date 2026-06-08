NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BASF von 65 auf 63 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Georgina Fraser positioniert sich in ihrer Branchenanalyse vom Montag für einen neuerlichen Abschwung für Europas Chemiebranche. Die Expertin nahm insgesamt sieben Umstufungen vor. Nachdem sie bislang auf die Sonderkonjunktur im Zuge des Nahost-Kriegs gesetzt hatte, machen sie zwei Aspekte wieder vorsichtiger: Der aktuelle Nachfragerückgang sei deutlicher und schneller gekommen als gedacht, und stärkerer Exportdruck aus China sowie höhere Grundstoffe-Flexibilität hätten einen Großteil der vermeintlichen Marktchancen der Europäer wieder "aufgefressen". Ihre Schätzungen seien nun geprägt von Preisen zulasten der Absatzvolumina und geringeren Chancen auf Verbesserung der Profitabilität. Bei BASF und Umicore weicht sie allerdings besonders stark nach oben ab vom operativen Ergebniskonsens für 2027./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 08:03 / GST

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ISIN: DE000BASF111





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