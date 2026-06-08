Die DSW Deutsche Speicherwerke GmbH (DSW) hat sein Portfolio um den vorkonfigurierten Speicher "DSW 2,5 MWh Skid" für industrielle und energiewirtschaftliche Anwendungen erweitert. Dabei werden drei Batteriespeichersysteme gebündelt. Die Lösung verfügt damit über eine Leistung von 1,25 Megawatt und eine Kapazität von 2,5 Megawattstunden. Sie sei für Projekte gedacht, bei denen hohe Speicherkapazität, kompakte Bauweise, schnelle Integration und skalierbare Systemarchitektur entscheidend seien, teilte DSW am Montag mit. Dazu zählten Industrieunternehmen, Projektentwickler, Betreiber erneuerbarer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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