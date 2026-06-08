© Foto: Vladimir Borovic - Adobe StockRoche steigt mit einem milliardenschweren Deal bei Nurix ein. Im Fokus steht ein vielversprechender Wirkstoff gegen Krebs, Autoimmun- und Nervenkrankheiten.Der Schweizer Pharmakonzern Roche und das US-Biotechnologieunternehmen Nurix Therapeutics bündeln ihre Kräfte bei der Entwicklung und Vermarktung des Wirkstoffkandidaten Bexobrutideg. Die Vereinbarung könnte für Nurix Zahlungen von bis zu 2,3 Milliarden US-Dollar ermöglichen und sorgte an der Börse für Begeisterung. Anleger reagierten zunächst begeistert auf die Nachricht und trieben die Aktie zeitweise um mehr als 40 Prozent nach oben. Die anfängliche Euphorie flaute jedoch schnell ab, sodass der Kursgewinn auf knapp 12 Prozent …
Enthaltene Werte: CH0012032048,US67080M1036Den vollständigen Artikel lesen
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