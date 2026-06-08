Die Alphabet Aktie rückt in den Fokus nachdem Google offenbar umfangreiche Rechenleistung bei SpaceX anmietet. Der Konzern benötigt zusätzliche Kapazitäten für Dienste mit künstlicher Intelligenz. Die Vereinbarung soll von Oktober dieses Jahres bis Ende Juni 2029 laufen und monatliche Zahlungen von 920 Millionen Dollar umfassen.Google sichert sich KI Kapazitäten Alphabet investiert weiter massiv in künstliche Intelligenz. Die Tochter Google ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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