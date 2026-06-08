Die neue vorkonfigurierte Speicherplattform von DSW kombiniert rund 2,5 MWh Speicherkapazität mit rund 1,25 MW Leistung. Dieser Speicher-Skid ist für Industrie, Wind- und Photovoltaik-Projekte konzipiert. Die DSW Deutsche Speicherwerke GmbH (DSW) bringt einen vorkonfigurierten Speicher-Skid für industrielle und energiewirtschaftliche Anwendungen auf den Markt. Die vormontierte Plattform bündelt drei Batteriespeichersysteme und stellt rund 2,5 MWh Speicherkapazität sowie rund 1,25 MW Be- und Entladeleistung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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