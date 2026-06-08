© Foto: OpenAIChinas Automarkt rutscht weiter ab, doch E-Autos dominieren. Für Volkswagen wird der Kampf gegen BYD, Tesla und Co. zur Bewährungsprobe.Der Abwärtstrend bei den Autoverkäufen in China setzte sich im Mai fort und hat sich zu einer Belastungsprobe für ausländische Autohersteller entwickelt, allen voran Volkswagen, das versucht, sein China-Geschäft durch lokal entwickelte Elektrofahrzeuge wiederzubeleben. Die Verkäufe sanken im vergangenen Monat im Vergleich zum Vorjahr um 22,3 Prozent auf 1,53 Millionen Fahrzeuge. Dies ist der achte Monat in Folge mit rückläufigen Verkaufszahlen, wie Daten des chinesischen Pkw-Verbandes am Montag zeigten. In den ersten fünf Monaten sanken die Verkäufe um 19,7 …
Enthaltene Werte: DE0005190003,DE0007100000,DE0007664039Den vollständigen Artikel lesen
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