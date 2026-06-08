Die Broadcom-Aktie ist zum Ende der vergangenen Woche deutlich zurückgekommen. Erst die schwache Marktreaktion nach den Zahlen und dann der allgemeine Sell-off nach dem US-Arbeitsmarktbericht sorgten für einen Kursrückgang von fast -20%. Sollten Anleger den Dip zum Einstieg nutzen oder sind weitere Korrekturen zu erwarten? Starke Zahlen auf ganzer Linie Operativ lieferte Broadcom erneut beeindruckende Ergebnisse ab. Der Umsatz stieg im zweiten Geschäftsquartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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