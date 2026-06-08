Die BioNTech-Aktie sucht erneut an einer wichtigen Unterstützungszone ihren Halt. In der letzten Analyse stand bereits der Bereich um 76,40 € im Fokus, von dem aus ein Anlauf in Richtung 94,53 € möglich erschien. Genau dieses Sprungbrett ist nun wieder erreicht, doch noch müssen die Käufer zeigen, ob daraus tatsächlich eine neue Aufwärtsbewegung entsteht. Käufer müssen jetzt folgen Der jüngste Rücklauf führte die BioNTech-Aktie zurück in den Bereich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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