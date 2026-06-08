Nachdem der Monatsmarktwert für Solarstrom im April auf einen historischen Tiefstand gefallen war, stieg er im Mai wieder deutlich an. Auch die Marktwerte für Windenergie an Land und Offshore-Windstrom gingen hoch. Der Monatsmarktwert Solar lag im Mai 2026 bei 3,163 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Das geht aus Berechnungen der Übertragungsnetzbetreiber hervor. Im April kostete Solarstrom im Mittel noch 1,317 Cent/kWh und war so billig wie in den vergangenen fünf Jahren nicht. Den Spotmarktpreis für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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