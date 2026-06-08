Mit dem EEW-Förderprogramm fördert der Bund erneuerbare Prozesswärme. Der Fachverband Holzenergie kritisiert den 7,5-MW-Deckel und den Ausschluss von Negativemissionstechnologien wie der Pyrolyse. Der Fachverband Holzenergie (FVH) im Bundesverband Bioenergie fordert eine Aufhebung der Beschränkungen für Holzenergie im Förderprogramm für erneuerbare Prozesswärme (EEW). In einer Stellungnahme kritisiert der Verband insbesondere den Förderausschluss für Biomasseanlagen über 7,5 MW, den Ausschluss nachhaltiger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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