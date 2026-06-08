Frankfurt am Main (ots) -Er gehört zu Hessen wie der Ebbelwoi und die Ahle Worscht: Onkel Otto, das seit Jahrzehnten beim Publikum beliebte Maskottchen des Hessischen Rundfunks (hr). Anlässlich des 80. Geburtstages des Landes Hessens schickt der hr den Sympathieträger auf eine 80-tägige Tour durchs Bundesland, begleitet von Reporterinnen und Reportern. Start ist am 10. Juni, Onkel Ottos erste Station einen Tag später ist der Feierabendmarkt in Alsfeld."In 80 Tagen durch Hessen - Onkel Otto on Tour" zeigt die Vielfalt Hessens und seiner Menschen im direkten persönlichen Kontakt vor Ort. Am Mittwoch, 10. Juni, packt Onkel Otto im hr-Funkhaus am Dornbusch in Frankfurt seinen Koffer und verabschiedet sich von seinen Kolleginnen und Kollegen. Die eigentliche Tour beginnt einen Tag später, am 11. Juni, in Alsfeld. Danach macht Onkel Otto unter anderem Station auf dem Hessentag in Fulda, bei der hr-Radtour und dem Europa Open Air vor der Frankfurter Skyline. Die Tour endet am 29. August. Die einzelnen Stationen sind im Laufe der Tour fortlaufend auf hr.de abrufbar.Onkel Otto wird auf seiner Reise auch viele Feste und traditionelle Veranstaltungen in kleineren Orten besuchen wie das Burgen- und Trachtenfest in Lindenfels, den Grenzgang in Biedenkopf oder das Rosenfest in Steinfurth. Außerdem gibt es in diesem Sommer viele runde Geburtstage wie zum Beispiel "60 Jahre Stadt Baunatal", "75 Jahre Dorfgemeinschaftshäuser", "30 Jahre Keltenfürst vom Glauberg" oder "100 Jahre Zissel in Kassel". Auch hier ist er vor Ort.In zahlreichen hr-Sendungen und auf den Social-Media-Kanälen des Hessischen Rundfunks kann ganz Hessen Onkel Ottos Reise und viele Begegnungen verfolgen. Jeden Tag berichtet der hr auf der 80-tägigen Tour bis Ende August von einem anderen Ort oder Ereignis. Die "Hessenschau" wird in der Woche vom 6. Juli bis 10. Juli unterwegs in Hessen sein und den Blick in die Zukunft richten: Wie wird sich Hessen in den nächsten 80 Jahren weiterentwickeln? In den Sommerferien wird es immer freitags in "Hallo Hessen" Ferientipps fürs Wochenende geben und "Die Ratgeber" sind ebenfalls unterwegs und berichten live zum Beispiel vom Extremwandern in Willingen. In "Alle Wetter!" wird es zu einem Gipfeltreffen von Fridolin Frosch und Onkel Otto kommen.Auf hr.de schreibt Onkel Otto eigens ein Tour-Tagebuch und berichtet mit Fotos und Videos von seinen Begegnungen. Mit jeder neuen Seite dieses Tourbuches entsteht über die 80 Tage ein Portrait über Hessen, seine Menschen und die hessischen Einzigartigkeiten.Über Onkel OttoOnkel Otto arbeitet seit 1958 als Maskottchen für den Hessischen Rundfunk. Gezeichnet wurde er von Hans Fischerkoesen, der seinerzeit auch "der deutsche Walt Disney" genannt wurde. Der Fernsehhund bekam seinen unverkennbaren Namen von den Zuschauerinnen und Zuschauern des hr im Rahmen eines Wettbewerbs. Fast 50 Jahre lang trieb Onkel Otto seine Späße im regionalen hessischen Vorabendprogramm der ARD. Obwohl er keinen regelmäßigen Auftritt mehr im Fernsehen hat, ist er nach wie vor ein sehr beliebtes Selfie-Motiv und im kollektiven Gedächtnis der Hessinnen und Hessen fest verankert.Pressekontakt:PressereferentChristian BenderTel.: 069 155 2290E-Mail: christian.bender@hr.deHERAUSGEBERHessischer RundfunkKommunikationTel.: 069 155 3500E-Mail: kommunikation@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6290195