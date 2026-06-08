München - 80 Prozent der europäischen Unternehmen glauben, ihre E-Mail-Kommunikation weitgehend unter Kontrolle zu haben. Dennoch gibt gleichzeitig etwa die Hälfte an, von aussereuropäischen Anbietern abhängig zu sein. Das zeigt eine aktuelle Studie von Retarus, die das Unternehmen in Zusammenarbeit mit Researchscape in Deutschland, Frankreich und Spanien durchgeführt hat. 56 Prozent der Befragten befürchten zudem, dass ihre Daten damit extraterritorialen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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