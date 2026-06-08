Bern - Die Schweizer Armee modernisiert ihre Artillerie und hat einen entsprechenden Beschaffungsvertrag unterzeichnet. Das neue System ersetzt die Panzerhaubitze M109 aus den 1960er-Jahren und wird voraussichtlich ab 2031 ausgeliefert. Der Vertrag wurde mit dem Hersteller KNDS Deutschland abgeschlossen, wie das Bundesamt für Rüstung Armasuisse am Montag mitteilte. Das neue Artilleriesystem AGM Artillery Gun Module soll auf eine Schweizer Trägerplattform ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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